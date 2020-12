Ieri intorno all’ora di pranzo, un’escursionista mentre si trovava preso il Castello San Casto di Sora, è rimasto ferito alla tibia e perone a causa di una brutta caduta. L’uomo, un 46enne di Fontana Liri, non potendosi muovere e non ci sono vie d’accesso al castello per i veicoli a motore ma ci si arriva solo a piedi, è stato soccorso e trasportato dall’eliambulanza in ospedale.

Correlati