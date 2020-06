Sora (FR) – Esami scolastici. Gli auguri di Mollicone (FdI), agli studenti sorani

Un anno scolastico un po particolare, quello 2019-2020, terminato anzitempo a causa del Covid- 19. Suole chiuse da mesi, e studenti costretti a studiare usando metodi alternativi, come video-lezioni e piattaforme on line. Ora però si avvicinano gli esami, e come ogni anno ai studenti sorani, giungono gli auguri dell’ esponente sorano di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara : ” Come ogni anno, voglio rivolgere ai studenti sorani un sincero augurio per gli esami che, da lunedì per le medie, e dal 17 giugno per le superiori, saranno costretti ad affrontare. È stato un anno particolare, che vi ha visto confrontarvi in un esperienza diversa ma altrettanto impegnativa. Nessuno avrebbe immaginato tutto questo, ma siete riusciti a dimostrare di essere in grado di dar fronte anche a problematiche, che mai nella vostra vita avevate dovuto affrontare. Ora vi resta l’ ultimo gradino per arrivare al traguardo, e sono sicuro che lo farete nel migliore dei modi. In bocca al lupo a tutti.

COMUNICATO STAMPA

Correlati