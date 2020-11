Sora (FR) – #èoradismetterla … Non solo il 25 novembre – GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

#èoradismetterla è la campagna di comunicazione a cura del Centro antiviolenza Stella Polare del Comune di Sora. Quest’anno, in vista del 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la città espone i manifesti della campagna che troverete negli spazi istituzionali del Comune e che verranno presentati sulle pagine social.

La violenza sulle donne è un problema culturale ed è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini.

La campagna è realizzata grazie al contributo di illustratrici locali le quali hanno utilizzato la loro arte per dare immagine alle varie manifestazioni della violenza ovvero le molestie sessuali, le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, gli abusi sessuali e la violenza domestica, la violenza assistita, gli stereotipi di genere, nello specifico si riferiscono a violenze reali accolte dal centro antiviolenza.

Le illustratici hanno avuto, anzitutto, modo di conoscere l’approccio e la metodologia per poter comunicare in tema di violenza di genere grazie al confronto con le operatrici formate in violenza di genere.

Alle loro illustrazioni, si affianca un ulteriore messaggio informativo affinché le donne vengano a conoscenza dei servizi del centro antiviolenza.

L’invito inoltre è esteso a tutte le amministrazioni locali ad aderire e/o condividere alla campagna #èoradismetterla.

E’ un gesto di responsabilità sociale ad un fenomeno insidioso su cui è necessario intervenire partendo dall’educazione e formazione.

Il centro antiviolenza è un servizio dedicato e gratuito, gestito dall’Associazione Risorse Donna, la quale è riconosciuta come realtà che ha come oggetto esclusivo il contrasto al fenomeno della violenza di genere, la promozione delle Pari Opportunità, la creazione di percorsi di autonomia e libertà delle donne.

0776.839275 H24 3791032310 info@risorsedonna

COMUNICATO STAMPA