Sora (FR) – Ennesimo incidente in Via Cellaro

Torna d’ attualità la sicurezza su Via Cellaro, dopo l’ ennesimo incidente avvenuto poco fa, sull’ importante arteria stradale della città volsca. Un incrocio maledetto, che in passato era stato teatro di episodi funesti, e che oggi fa registrare l’ ennesimo scontro per fortuna senza gravi conseguenze. Al vaglio delle autorità le dinamiche dell’ incidente. Nel frattempo i residenti, ormai stufi di questa situazione, tornano a “minacciare” l’ ennesima protesta nei confronti dell’ attuale amministrazione, che ormai da quattro anni promette interventi di messa in sicurezza mai effettuati.

