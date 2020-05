Sora (FR) – Emergenza Covid-19, Race for the Cure “virtuale” per combattere il tumore al seno

Quest’anno le misure di contenimento del Coronavirus non consentiranno lo svolgimento “dal vivo” delle “Race for the cure”, kermesse promossa dalla Komen Italia. La Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo e raccoglie fondi per realizzare programmi di prevenzione e di supporto delle donne operate.L’evento si sarebbe tenuto, come di consueto, a metà maggio presso l’area del Circo Massimo, culminando con la corsa – passeggiata della domenica. Alla corsa da anni prende parte una squadra sorana grazie all’impegno dell’Associazione Culturale no profit Iniziativa Donne. Da sempre il Comune di Sora ha sostenuto l’iniziativa, offrendo ai partecipanti il viaggio in autobus per raggiungere Roma.Quest’anno, domenica 17 maggio, sarà possibile partecipare alla kermesse benefica in maniera virtuale. Con una donazione di 20 euro i partecipanti riceveranno la maglia della Race siglata 2020, recapitata a casa in una speciale confezione insieme allo zainetto. L’Associazione Iniziativa Donne di Sora non potrà raccogliere le adesioni e ritirare i kit come di consueto, ma invita tutti, in special modo coloro che negli anni hanno partecipato alla corsa organizzata dal team del professor Riccardo Masetti, primario del reparto di senologia del Policlinico Gemelli di Roma, ad iscriversi virtualmente a tutte le edizioni previste per il 2020.La Komen Italia invita a effettuare la donazione e a postare, poi, una foto con la maglia Race sui social @komenitalia per esprimere vicinanza e solidarietà alle tante donne che affrontano il tumore del seno in questo momento particolarmente difficile.Per iscriversi è sufficiente visitare il sito www.raceforthecure.it e scegliere di donare per la Race virtuale selezionando l’opzione “iscriviti ad una squadra già esistente” e digitando “Sora in Rosa per Graziella”.Iniziativa Donne, anche per questa edizione, augura a tutti “buona Race” e dedica la partecipazione all’amica Graziella Tersigni, convinta sostenitrice della prevenzione.

