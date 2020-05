Sora (FR) – Emergenza Covid-19, donate visiere protettive alla Polizia Locale

Fri3nd ha donato al Sindaco Roberto De Donatis un kit di 20 scudi facciali. Le protezioni, molto utili e leggere, sono destinate alla Polizia Locale del Comune di Sora.La visiera protettiva, prodotta dalla Fri3nd di Sora, è formata da tre componenti: la visiera protettiva in plexiglass, il telaio realizzato in Pla, mediante stampa 3D, e la gommapiuma per favorire il contatto con la pelle.Gli scudi, ricevuti oggi, sono una protezione importante che andrà in dotazione agli agenti della Polizia Locale più esposti al contatto con il pubblico. Ringrazio Maria Concetta Stallone, la titolare di Fri3nd, per la sua grande generosità. Ricordo che, nei giorni scorsi, questa giovane imprenditrice ha donato le sue visiere anche ai volontari della Protezione Civile. Si susseguono i gesti di solidarietà dall’inizio dell’emergenza e colgo l’occasione per ringraziare, da parte mia e dell’intera cittadinanza, le tante realtà associative e commerciali che, in vari modi, hanno dato prova di altruismo” ha dichiarato il Sindaco Roberto De Donatis.

