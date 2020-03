Sora (FR) – Emergenza COVID 19, a piedi in centro senza giustificazioni: in tre sanzionati

I Carabinieri tesi a contrastare l’inosservanza delle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito di tali servizi nella giornata di ieri, sanzionavano amministrativamente per il “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020” i n Sora : un 26enne di Fontechiari, un 35enne ed un 20enne, entrambi del luogo poiché, fermati e sottoposti ad un controllo mentre a piedi percorrevano una via del predetto centro , non fornivano plausibili giustificazioni che potessero comprovare che la lontananza dalla loro abitazione fosse correlata ad uno stato di urgenza e/o necessità.

