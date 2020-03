Sora (FR) – Emergenza coronavirus, disposizioni del Sindaco

TRIBUTI COMUNALI

E’ in via elaborazione il provvedimento per la sospensione a far data da oggi 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile e salvo ulteriori misure governative, delle attività istruttorie e del relativo versamento di tributi comunali.

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

E’ sospesa l’attività di ricevimento degli utenti e dei professionisti, tuttavia le eventuali istanze possono essere trasmesse all’Ente attraverso la pec all’indirizzo comunesora@pec.it, precisando l’oggetto e il servizio a cui sono destinate.

Non subirà interruzioni, invece, l’attività dell’Ufficio Di Vigilanza che si svolgerà con l’adozione delle opportune e necessarie precauzioni.

Tutte le sedi comunali, compreso il Cimitero, sono state dotate di appositi dispencer disinfettanti e sono stati delimitati gli spazi per la tutela del lavoratore e dell’utenza, come prescritto dai vari decreti. Inoltre, tutti gli edifici comunali, saranno oggetto di operazione di sanificazione nei prossimi giorni. Per quanto concerne le scuole si stanno completando le operazione di distribuzione dei dispencer disinfettanti.

SERVIZI SOCIALI

E’ attivo il servizio “spesa a domicilio” organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali.

Categorie interessate:

• Persone anziane over 70 che vivono da sole o con problemi di deambulazione

• Persone affette da malattie croniche invalidanti o immunodepresse adeguatamente certificate

• In quarantena

possono richiedere il servizio telefonando allo 0776828036, a questo numero risponderanno gli assistenti sociali del Comune che organizzeranno “la spesa a domicilio”.

In maniera istituzionale ed esclusiva, per evitare eventuali fraintendimenti o truffe, è necessario chiarire che questa iniziativa è attuata dal Comune mediante l’Ufficio dei Servizi Sociali .

Ribadiamo che solo il Comune può erogare questo servizio.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Si richiama integralmente quanto prescritto dal Dcpm 9 marzo 2020

Ristoranti e bar🥂

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività. Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.

Medie e gradi strutture di vendita nei festivi e prefestivi (eccetto farmacie, para farmacie e punti vendita generi alimentari°)🛍

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La sanzione prevista per il mancato rispetto è la sospensione dell’attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell’attività in caso di violazione.

Si ribadisce che per una corretta, univoca ed efficacie informazione alla cittadinanza è stato deciso di diramare quotidianamente alle ore 12.00 circa, salvo il sopraggiungere di nuove circostanze, un bollettino riepilogativo della situazione e degli eventuali provvedimenti adottati e/o da adottare. Pertanto, si invita la cittadinanza a seguire i canali ufficiali: sito web istituzionale, pagina facebook del Comune di Sora e la sezione “emergenze” dell’app Comunicacity