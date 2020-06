Sora (FR) – Emergenza abitativa: troppi italiani in attesa da anni per un alloggio popolare

La crisi economica, aggravata dall’ emergenza Covid-19, riporta a galla una problematica sulla quale va posto l’ accento, ovvero l’ emergenza abitativa. Troppo lunga la burocrazia, e le graduatorie per l’ assegnazione degli alloggi popolari, troppo spesso favoriscono le persone di nazionalità straniera. Anche a Sora l’ ultima assegnazione di un alloggio Ater, ha visto favorire una famiglia di immigrati, inspiegabilmente passata avanti a chi in graduatoria, c’ era da diversi anni. Di sicuro andrebbe rivisto il regolamento regionale, che stabilisce i parametri per l’ assegnazione, ma anche il lavoro dell’ ufficio E.r. p, e dei commissari Ater, dovrebbe essere profuso affinché, le tante famiglie italiane abbiano il diritto di precedenza, nei confronti delle tante famiglie straniere che ottengono l’ assegnazione degli alloggi popolari.

Foto web