Sora (FR) – Elezioni amministrative 2021, noto imprenditore pronto a candidarsi alla carica di Sindaco

A pochi mesi dalle elezioni amministrative non si vede ancora una luce politica da nessuno dei schieramenti che intendono scendere in campo. Sembra che un noto imprenditore sorano stia mettendo su una squadra politica per poter gareggiare alle prossime amministrative che si terranno in primavera di quest’anno Covid permettendo. I partiti continuano la solita melina politica senza un faro guida, le decisioni su chi deve essere candidato alla carica di primo cittadino vengono affidate ancora una volta alle segreterie politiche, della serie cambiamo tutto per non cambiare nulla. L’imprenditore da noi interpellato, si dice stufo di questo immobilismo politico che vede Sora ai margini della politica provinciale e la vede relegata socialmente ed economicamente in una fase di recessione senza una via maestra che la possa far riemergere. Aggiunge l’imprenditore che intende rimanere nell’anonimato almeno per il momento, prima di una conferenza stampa che annunci la sua candidatura a Sindaco della citta’ volsca e la presentazione della squadra che lo sosterra’. La conferenza stampa dovrebbe teneresi proprio in questo mese di gennaio.

