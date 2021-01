Sora (FR) – E’ morto Gianni Fabrizio firma storica del giornalismo locale

E’ morto questa mattina Gianni Fabrizio firma storica del giornalismo della citta’ volsca ed insegnante della scuola primaria. Sora perde un uomo di altri tempi sempre disponibile con tutti in special modo con i colleghi giornalisti piu’ giovani. Gianni scriveva per l’Avvenire ed e’ stato addetto stampa della diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo ed amministratore pubblico. La redazione di Liritv, l’editore esprimo le piu’ sentite condoglianze alla famiglia per questa gravissima perdita,

redazione