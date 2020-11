Sora (FR) – E’ morto Angeluccio

La città volsca si sveglia con un’altra triste notizia, è morto Angelo Allini per tutti Angeluccio. Per anni ha rappresentato il cinema a Sora e a Isola del Liri, come operatore di proiezione. Tutti quelli della mia generazione e non solo, lo hanno conosciuto ed aprrezzato anche per la sua pacatezza e gentilezza. Un altro pezzo di Sora che va via,ma soprattutto un uomo che a Sora ha rappresentato per il cinema moltissimo. Angeluccio ha lavorato al Supercinema, Cinema Liri, Capitol e al Cinemateatro di Isola del Liri, la sua vita era la sala di proiezione e trasmetteva l’amore per il cinema un pò a tutti quelli che lo conoscevano. Grazie di tutto Angeluccio.

Augusto D’Ambrogio

