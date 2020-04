Sora (FR) – D’Orazio (PD) ringrazia il Vicepresidente Leodori per il lavoro svolto a sostegno delle famiglie

Con delibera 4729 approvata il 31/03/2020 la Giunta Regionale del Lazio delibera un importante provvedimento economico a sostegno delle famiglie con fragilità economica nei Comuni del Lazio.

Un ringraziamento come capogruppo PD del Comune di Sora , è rivolto al Vicepresidente della Giunta Regionale del Lazio On. Daniele Leodori che ha sostituito l’assenza per malattia del presidente Nicola Zingaretti, in modo esemplare, da persona tecnicamente e politicamente competente , e soprattutto umana e all’altezza della Emergenza Sanitaria. Un ringraziamento sentito è rivolto all’assessore Alessio D’Amato che, ha dimostrato ancora una volta la sua competenza tecnico e politica nell’affrontare questa emergenza sanitaria, all’assessore Paolo Orneli che, tempestivamente, nelle deleghe proprie di sviluppo e attività produttive ecc. sta ottemperando in modo esemplare , ad arginare la crisi economica delle PMI del Lazio,; all’Assessore Troncarelli che ha proposto questa opportunità di supporto economico per tutte le famiglie bisognose e a tutti gli Assessori della squadra politica PD della Regione Lazio che stanno facendo un egregio lavoro per i cittadini del Lazio.

Un ringraziamento particolare è rivolto ai rappresentanti Regionali del PD della nostra Provincia: alla Consigliera Sara Battisti ma un particolare ringraziamento personale è rivolto al Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini, sempre attento alle esigenze provinciali sanitarie e che ancora una volta ha dimostrato e confermato un importante e determinante interesse per la provincia di Frosinone e per tutti i 91 Comuni del territorio.

L’importo complessivo per tutti i comuni laziali ammonta a € 19.000.000,00 e l’importo del Contributo economico per il Comune di Sora, in base ai 25.956 abitanti, sarà di 103,035,81 Euro che saranno sommati a quelli già previsti dal Governo .

Non posso che esprimere grande soddisfazione per la delibera adottata oggi che è rivolta alle famiglie con difficoltà economiche legate all’emergenza epidemiologica Covid-19.

La celerità di azione dell’ esecutivo Regionale nell’adottare la delibera per accelerare e supportare l’azione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri firmato il 28 Marzo e pubblicato in Gazzetta il 29 Marzo, rappresenta un contributo concreto e una garanzia importante per i cittadini coinvolti nella grave difficoltà economica che l’intero Paese sta attraversando.

Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti e sono certa che in questo modo i cittadini laziali e i miei concittadini sorani, potranno concretamente verificare l’impegno concreto, serio e responsabile delle istituzioni Regionali.

“Siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo remare nella stessa direzione” per il bene del Lazio, di Sora e dell’Italia intera.

Comunicato stampa a firma di Maria Paola D’Orazio Consigliere Nazionale