Sora (FR) – Donna trovata morta in casa

Nel tardo pomeriggio di ieri Lucia Giovannone è stata trovata senza vita nella propria abitazione in zona Pantano. La donna di 84 anni si stava facendo delle punture e un operatore sanitario recatosi a casa della signora, vedendo che non rispondeva ha avvisato il figlio che si è recato immediatamente a casa dell’anziana mamma. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, la donna era già morta, sul posto anche le forze dell’ordine.La donna sembra essere morta per cause naturali.

