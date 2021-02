Sora (FR) – Domani i funerali di Matteo, vittima di un incidente sul lavoro

Si terranno domani alle ore 15.00 presso la chiesa di Santa Restituta a Sora, i funerali del giovane Matteo Baldassarra di appena 24 anni,rimasto vittima questa mattina di un incidente sul lavoro presso la cartiera di San Martino a Broccostella. Matteo e’ stato travolto da una bobina di carta, che gli ha procurato un trauma da schiacciamento che non gli ha lasciato scampo,Matteo e’ deceduto sul colpo, inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno solo potuto constatarne il decesso. Questa tragedia immane ha lasciato una intera comunita’ nello sgomento e nel dolore ancora incredula per quello che e’ successo. Dalle ore 21.00 la salma di Matteo sara’ esposta nella propria abitazione in via Tofaro 11.

