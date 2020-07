Sora (FR) – Divampa sui social l’indignazione per il destino del SS.Trinità. Vinciguerra duro su Buschini

Divampa l’indignazione sui social per quel che concerne la grave situazione che si sta venendo a creare all’ospedale SS.Trinita’ di Sora. Dopo il duro sfogo espresso su un noto social network dal dott. Luciano Conte, questa volta a parlare è direttamente il Presidente della Commissione Sanita’ del Comune di Sora Augusto Vinciguerra che non le manda di certo a dire al presidente del consiglio della Regione Lazio Mauro Buschini. Questo è quanto scrive:

“Questo è quello che ho mandato a dire a Buschini Qualche domanda permettimi di fartele:

1)Aprire due posti di terapia intensiva ad Alatri e rischiamo seriamente di ridimensionare o chiudere reparti di terapia intensiva della nostra provincia per mancanza cronica degli anestesisti rianimatori.

Alatri batte Sora 9 a 7 Alatri batte Cassino 9 a 6. Cassino e Sora tengono duro e le loro Rianimazioni restano aperte con enormi sacrifici dei colleghi che addirittura rinunciano alle ferie.

Alatri batte Cassino e Sora in Sedute operatorie di routine, infatti loro lavorano e danno un servizio ai cittadini del territorio noi di Cassino e Sora con caparbietà riusciamo a fare qualche seduta operatoria di routine con rinunzie e sacrifici personali.

2) Riapre la Pediatria ad Alatri, ma vi siete dimenticati della vostra Ostretricia, chiusa per mancanza di parti. Ma intanto Sora con solo 4 pediatri come fa a tenere in piedi la Neonatologia e la Pediatria, con il PICCOLO PARTICOLARE che in questo ospedale ancora nascono quasi 900 neonati, domani magari dovremmo pensare di ridurre le prestazioni ostetriche in seguito alla mancanza di chi assiste I neonati nel post parto. Ci sarebbero altre cose da chiederti ma non voglio affliggerti ulteriormente. Ma fino a quando durerà tale mancanza di programmazione per il personale sanitario. Ci saranno ancora molti Direttori Generale che passeranno in questa ASL per capire che funziona tutto alla giornata e così scappare su lidi più sicuri!! Ed infine quando la smetterete di non venir a confrontarti con gli operatori sanitari, i famosi eroi di qualche mese fa ed oggi ricaduti in quel buco nero fatto di silenzio, di non ascolto, ma principalmente di non considerazione della propria professione!!

AUGUSTO Vinciguerra

Presidente della Commissione Sanita’ del Comune di Sora (anche anestesista rianimatore)

Una curiosità: Puoi chiedere a qualche tuo conoscente della ASL CHE FINE HANNO FATTO I QUASI 45.000€ che gli abitanti del territorio del sorano hanno devoluto, durante l’EMERGENZA COVID, al Reparto di Rianimazione di SORA, di cui sembra essersene perse le tracce. Sono stati diligentemente consegnati in mani sicure a Frosinone. Ed infine un consiglio fra politici: oltre ad andare ad Alatri, magari allunga un tratto di strada e porta le tue gambe fino a Cassino e Sora. Te ne saremmo molto grati e contenti di essere considerati. Ti rinnovo i miei saluti.

Difficile non essere d’accordo con il pensiero del presidente Vinciguerra. Sarebbe opportuno che il consigliere regionale Mauro Buschini rispondesse alle numerose indignazione che si stanno manifestando da giorni nel comprensorio Sorano e limitrofi. Venga a confrontarsi. E pensare che in campagna elettorale il Sig. Governatore del Lazio Zingaretti aveva proclamato in pompa magna un ospedale nuovo a Sora… questi del Pd piano piano va a finire che lo pure chiudono complice anche la pesante inerzia del gruppo Movimento 5 Stelle regionale

Luca Reale