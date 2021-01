Sora (FR) – Distribuzione pane alle famiglie in difficoltà

Continuano spedite le iniziative solidali del Gruppo Sora 2.0, che nella giornata di giovedì, grazie alla disponibilità e alla generosità di Ciro Di Pucchio, proprietario del forno Di Pucchio in località La Selva, hanno distribuito pane alle famiglie sorane in difficoltà. L’ iniziativa va avanti ormai da settimane, e sta diventando un appuntamento fisso tra le iniziative benefiche in città. Ancora una volta, il Gruppo Sora 2.0, si mostra vicino alle persone in difficoltà.

COMUNICATO STAMPA

