Sora (FR) – Distribuzione pacchi alimentari per le famiglie sorane indigenti

Un altra iniziativa targata Sora2.0. Il gruppo del presidente Mollicone Roberto, infatti, ha provveduto alla distribuzione dei pacchi alimentari, raccolti nella ormai consueta colletta alimentare natalizia, che ha permesso, a pochi giorni da Natale, di consegnare beni di prima necessità, alle persone indigenti. Ringrazio i cittadini sorani e non, che hanno voluto contribuire alla nostra colletta alimentare, dichiara Mollicone, fatto questo che ci ha permesso di aiutare ben 12 famiglie sorane in difficoltà, a cui abbiamo consegnato il cibo raccolto. Ringrazio gli organi di stampa,che hanno diffuso mediaticamente la nostra iniziativa, e anche gli amministratori dei gruppi Facebook Sora, Nu mo ce l’ icim e Diario della Ciociaria, visto che molte persone hanno appreso della nostra colletta alimentare proprio consultando la pagina Facebook di questi gruppi. Colgo l’ occasione per porgere ai nostri concittadini gli auguri miei e dei membri del mio gruppo.”

comunicato stampa