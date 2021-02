Una discarica a cielo aperto, ancora persone che si comportano incivilmente, depositando rifiuti di ogni genere in via Cocorbito dove ci sono rifiuti di ogni genere, ma anche rifiuti pericolosi come l’eternit. Ogni giorno si trovano nuovi rifiuti, probabilmente abbandonati da auto di passaggio. E’ il caso che chi di dovere, intevenga in modo tale da individuare chi compie questi atti di inciviltà.

