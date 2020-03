Sora (FR) – Disattende il decreto ministeriale più volte. Chiesti provvedimenti

Sul web spopolano le immagini di un cittadino di Sora che, in più di una circostanza è stato visto girare per le strade della città a cavallo del suo Over Board, senza però che avesse una valida giustificazione. Il cittadino, conosciuto ai più, è stato avvistato in prima battuta in pieno centro storico,armato di pompa per disinfestazioni, per poi ricomparire in zona San Giuliano durante un intervento del 118 accorso per soccorrere un cittadino colto da sintomi influenzali. Una chiara violazione del protocollo che potrebbe avere risvolti legali, visto che ora molti cittadini chiedono al sindaco di prendere provvedimenti.

