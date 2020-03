A seguito del provvedimento decretato dal Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020, effettivo dal giorno 10 marzo 2020, si rende necessaria la compilazione del modulo riportato, qualora per motivi improrogabili si sia costretti a spostarsi in altro comune. È necessario compilarlo negli appositi spazi e mostrarlo qualora si venisse fermati dalle F.d.O preposte sl controllo del rispetto dei provvedimenti presi per contrastare il diffindersi del Covid – 19

