Sora (FR) – Di Stefano: “Brutta pagina amministrativa, la maggioranza convoca il consiglio e non si presenta”

Ieri mattina abbiamo assistito ad un’ennesima brutta pagina di questa Amministrazione.La maggioranza di De Donatis per la seconda volta convoca un Consiglio Comunale per deliberare sulla vicenda che riguarda la società Farmacia Comunale Srl poi non si presenta! I Consiglieri continuano a sottrarsi al confronto con le opposizioni

salvo esporre le proprie ragioni alla stampa senza contraddittorio, snocciolando solo che le cifre che vi fanno comodo che non sono rispettose della realtà. La società Farmacia Comunale SRl sta bene è fiorente e deve essere mantenuta cos’ com’é! Venite a riferire in aula! Noi della Lega siamo curiosi si sapere come volete giustificarvi agli occhi della città. Domani riuscire a deliberare, forse, solo approfittando dell’abbassamento del quorum dovuto alle regole della seconda convocazione del Consiglio. Sapete bene che volete deliberare su una porcheria, quindi non volete correre nessun rischio perché sapete che su questa vicenda state rischiando.La Farmacia Comunale non è merce di scambio o terra di conquista! Questa maggioranza ha fatto circolare sulla società notizie imprecise pur di giustificare l’ingiustificabile! Abbiate l’umiltà di fermarvi state commettendo un errore. A differenza di chi oggi pur di fermare questo scempio minaccia il ricorso alla magistratura, noi vi diciamo di stare sereni, saranno gli elettori tra un anno e mezzo a giudicare questa maggioranza!

COMUNICATO STAMPA

