Sora (FR) – Deliberato il progetto per l’ istituzione dello sportello di informazione turistica. La soddisfazione dell’ Associazione Sora 2.0

La giunta comunale ha approvato ieri la delibera che da il via all’ istituzione dello sportello di informazione turistica, da molti acclamato nei mesi scorsi. Tra i sostenitori del progetto, anche l’ Associazione Sora 2.0 che ora esulta per questo traguardo raggiunto. Era il.dieci febbraio scorso, dicono dall’ associazione, quando protocollammo presso il Comune di Sora un documento nel quale venivano raccolte una serie di proposte per il rilancio turistico e sociale della città. Tra queste vi era proprio l’ istituzione di uno sportello di informazione turistica, che riteniamo di vitale importanza, vista la valenza storica e culturale della nostra città. Ora speriamo che il progetto non si areni, ma che vada avanti fino a gjungere alla realizzazione vera e propria.

COMUNICATO STAMPA

