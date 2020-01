Sora (FR) – Dehors, Petricca: “Bocciato il mio emendamento”

Nella seduta del consiglio comunale del 22 gennaio u.s., è tornato nuovamente in aula anche l’approvazione del regolamento Dehors.Ricordo che alla scorsa assise, il punto sul regolamento Dehors, su richiesta di sospensiva a mia firma e del consigliere Pintori, fu ritirato; entrambi abbiamo richiesto il ritiro del punto, sollevando alcune problematicità, che la maggioranza De Donatis non aveva inserito nella delibera che si andava ad approvare.Mi sarei aspettata, quindi, che nella nuova proposta di delibera del 22 gennaio u.s., le questioni precedentemente sollevate, fossero state recepite dall’attuale maggioranza.È stato bocciato il mio emendamento che cercava di dare un contributo affinché lo stesso regolamento nonché le premesse dell’atto deliberativo fossero più esaustive possibili e si fornissero agli operatori commerciali tutte le indicazioni necessarie per poter installare appunto dehors a supporto delle loro attività commerciali. Non è possibile sentire dal sindaco De Donatis, che tra l’altro è un architetto, che non si è tenuto conto della perimetrazione “rossa” del PTPR che resta uno strumento sovraordinato al PRG, non è possibile non dare indicazioni sulle disposizioni e sulle prescrizioni di legge e delle norme del PTPR stesso che permettono di superare i vincoli paesaggistici, non è possibile non definire puntualmente la differenza tra dehors aperti e chiusi e soprattutto chiarire per quest’ultimi la natura del titolo edilizio abilitato necessario ai sensi del T.U. per l’edilizia. Ancora una volta invece questa maggioranza ha scelto di non tenere conto e di non voler approfondire aspetti che rischiano di creare incomprensioni e ritardi finanche irregolarità nell’installazione dei dehors.

COMUNICATO STAMPA