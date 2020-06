Sora (FR) – Degrado in Via Agnone. I residenti chiedono interventi celeri

Ancora il tiro alto sull’ amministrazione targata Roberto De Donatis. Dopo Via Camangi, San Giorgio, e altre zone della città, ora sono i residenti di Via Agnone a protestare per il degrado. A lanciare l’ appello è ancora una volta il Gruppo Sora 2.0, che senza mezzi termini chiama in causa il primo cittadino: ” Abbiamo incontrato i residenti di Via Agnone, e con loro abbiamo fatto il punto su tutte quelle che sono le criticità del quartiere. Fari puntati sul campetto sportivo situato proprio all’ ingresso della strada, invaso da rifiuti ed erbacce. L’ ennesimo smacco alla città, che soffre sempre di più sotto il punto di vista del decoro. Un punto che potrebbe essere sfruttato come centro aggregativo per i ragazzi, ma che invece viene abbandonato all’ incuria totale. In settimana protocolleremo una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, affinché possa accelerare gli interventi di pulizia. Particolare attenzione andrebbe rivolta anche al piccolo parco difronte l’ ufficio postale di via Agnone, punto di ritrovo per molti anziani, che non possono accedervi per la crescita spropositata di sterpaglie ed erbacce.

Comunicato Stampa Sora 2.0

