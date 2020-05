Sora (FR) – Degrado a Pontrinio: il vecchio mulino preoccupa i residenti

Degrado e sporcizia nel quartiere Pontrinio. Questa è la denuncia lanciata dal Gruppo Sora 2.0, e dalla nostra redazione, che denunciano ancora una volta la situazione preoccupante dei quartieri popolari. Tante le lamentele dei residenti, che abbiamo raccolto in questi giorni, testimoniate anche da foto e video. A preoccupare in modo particolare è la situazione del vecchio mulino, ormai pericolante e fuori da ogni norma vigente in tema di sicurezza. ” Questa situazione era già stata denunciata in passato, fanno sapere dal gruppo Sora 2.0,ma a nessuno sembra importare. Ci preme ricordare che, mesi addietro, era stata emanata un ordinanza che obbligava i proprietari a mantenere con decoro i terreni privati, altrimenti sarebbero state emanate pesanti sanzioni. Evidentemente ci si è limitati solo alle parole, e l’ effetto dell’ incuria sulla città è devastante. Anche la nostra redazione, nei giorni scorsi, aveva evidenziato problematiche simili, accendendo i riflettori su altri punti della città.”

