Sora (FR) – De Donatis pronto a fare un passo indietro

Se c’ è qualcuno che aggrega più di me sono pronto a fare un passo indietro. Con queste parole, il Sindaco Roberto De Donatis, lascia intendere che potrebbe rinunciare al secondo mandato, qualora si dovesse trovare una persona che aggrega di più rispetto a lui. In effetti i consensi del primo cittadino non sono molti, e in molti auspicano proprio che la figura di spicco sia un’ altra. Anche nella maggioranza, sono poche le figure disposte a sottoscrivere un accordo con l’ attuale sindaco, e in questa valle di lacrime sembrano trovare spazio nuove figure.

