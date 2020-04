Sora (FR) – Dal gruppo Sora 2.0 tanti auguri di buona Pasqua ai cittadini sorani.

Lettera aperta del gruppo Sora 2.0 ai cittadini sorani, in prossimità delle feste pasquali: ” In questo momento tanto delicato e difficile, ci sentiamo di esprimere ai nostri concittadini un sentito augurio di buona Pasqua. Purtroppo la situazione che stiamo vivendo, non ci permette di festeggiare come dovremmo e come vorremmo. Saremo costretti a vivere queste festività in modo anomalo evdistante, e mai come in questo momento bisogna essere gli uni vicini agli altri. Passerà questo momento, e ci ritroveremo tutti insieme, di nuovo. Lo spirito solidale di questa città sta facendo la differenza, dimostrando ancora una volta la grandezza di questa città e dei suoi cittadini. Proprio per questo ci sentiamo di abbracciare, seppur virtualmente, tutti voi rivolgendovi un sentito e sincero augurio di buona Pasqua. Un pensiero particolare lo rivolgiamo ai cittadini colpiti da questo virus maledetto, con la consapevolezza che presto torneranno ad essere parte attiva della vita sociale di questa città. Auguri a tutti.

comunicato stampa