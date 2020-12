Sora (FR) – Dal 04 al 28 Gennaio 2021 potranno essere effettuate le iscrizioni al primo anno del Liceo Scientifico “LEONARDO DA VINCI”

“Perché avete scelto il Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Sora?” I liceali, con autentica ed evidente gioia di appartenere a questa bella realtà, hanno risposto con infiniti aggettivi, qualificandola e presentandola agli studenti delle medie, proiettati verso la scelta delle superiori, come una scuola d’eccellenza.

Oggi il Leonardo da Vinci, diventato anche LICEO SPORTIVO, si sceglie anche perché ha dimostrato di saper fronteggiare fin dall’inizio una situazione di emergenza che ha spiazzato il mondo.

Dal 5 marzo 2020 questa scuola ha attivato la DAD e sostenuto i suoi allievi con attività che si sono calate sui bisogni e le esigenze di studenti e famiglie. Ha ripreso l’anno in presenza rispettando rigorosamente i protocolli di sicurezza, adeguando ambienti e adottando ogni misura preventiva per evitare la diffusione del contagio, tutelando soprattutto le classi prime ed applicando la DDI per tutti, come previsto dal DPCM 3/11/2020.

Dal 9 novembre 2020 presenta a distanza la propria offerta formativa agli studenti e alle studentesse delle classi terze continuando a collaborare proficuamente con le scuole del territorio per il bene dei ragazzi, per le loro famiglie e per le scelte che insieme si troveranno a compiere.

“Il mondo è fermo, ma le idee, la volontà, la passione ci spingono a reagire, a perseguire il nostro progetto: quello di una scuola ricca di vitalità, di stimoli, di forza che sostiene e che incoraggia, proiettando le nuove generazioni verso un futuro migliore”. Questa la dichiarazione della Dirigente Orietta Palombo e di tutto il suo corpo docente, ma anche del DSGA Maria Teresa Lombardi e del personale ATA, attivamente coinvolto nel fronteggiare questo complicato periodo.

Seppure a distanza, tante attività hanno comunque preso il via: dalle campagne di promozione della lettura (#ioleggoperché, Libriamoci e, a chiusura dello scorso anno, anche Il maggio dei libri) ai corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche livello PET E FIRST, in collaborazione con “The British Academy” di Sora; attivati tempestivamente anche corsi di potenziamento della matematica, della fisica e dell’italiano e di preparazione alle numerose Olimpiadi (Matematica- Fisica- Informatica- Italiano – Filosofia) a cui i nostri studenti partecipano ogni anno con ottimi posizionamenti, addirittura a livello internazionale. Avviato anche DENTRO-FUORI, un nuovo coinvolgente progetto in collaborazione con l’Associazione Centro Internazionale Cinemavvenire, promosso dal MIUR e dal MIBACT nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola. I liceali realizzeranno un film documentario ideato, scritto, ripreso ed interpretato da loro stessi utilizzando la tecnica del video- selfie. Una sperimentazione creativa e corale che darà voce e volto ad una generazione costretta a vivere un periodo di forti limitazioni e restrizioni.

Le alunne e gli alunni che debbono effettuare l’iscrizione al primo anno del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Sora, potranno farlo dal 04 al 28 Gennaio 2021 seguendo la procedura oramai collaudata: l’iscrizione potrà essere effettuata online sul sito della scuola www.liceoscientificosora.it, oppure direttamente sul sito del Ministero www.iscrizione.istruzione.it. Come ogni anno, la scuola fornirà assistenza a tutti coloro che lo richiederanno: personale scolastico qualificato sarà a disposizione, previa prenotazione

all’indirizzo di posta elettronica frps040005@istruzione.it , per consulenze orientative ed amministrative e per l’assistenza diretta nella compilazione della domanda, nel periodo 07/28 Gennaio 2021, dal lunedì al sabato, dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e il mercoledì anche dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Sora offre ai nuovi iscritti tre percorsi formativi oramai collaudati:

§ Liceo Scientifico di Ordinamento: corso base del liceo scientifico caratterizzato da un’ampia gamma di materie e da un equilibrato rapporto tra le aree umanistico-letterarie e quelle scientifiche;

§ Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate: corso rivolto soprattutto a chi intende privilegiare la preparazione scientifica; infatti rispetto al corso di ordinamento, non è previsto l’insegnamento del latino, le cui ore verranno impiegate per lo studio dell’Informatica e per l’ampliamento delle ore dedicate alle scienze applicate;

§ Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo: prevede l’insegnamento di due nuove discipline: Diritto ed Economia dello Sport e Discipline Sportive in sostituzione dell’insegnamento del Latino e del Disegno e Storia dell’Arte. In attesa di conoscere il numero di sezioni autorizzate dall’USR per il Lazio, la Scuola procederà secondo il seguente criterio: qualora il numero degli iscritti dovesse essere superiore alla disponibilità di posti, la selezione verrà fatta in base alla data di iscrizione.

Il Leonardo da Vinci di Sora per presentare la sua offerta formativa, in questo periodo di emergenza sanitaria, ha pubblicato un SITO DEDICATO ALL’ORIENTAMENTO a cui si può accedere con il seguente link: https://sites.google.com/liceoscientificosora.it/lscientificoleonardodavinci-so/home . Creato per “accorciare le distanze”, costituisce uno spazio in cui si potranno incontrare studenti, genitori, ex alunni che, attraverso dei brevi video, raccontano la scuola; rappresenta un ambiente che raccoglie micro-lezioni che verranno aggiornate continuamente; funge da contenitore dei progetti attivati in DAD con foto e video e da veicolo di tutte le informazioni necessarie per chi dovrà scegliere consapevolmente.

Inoltre si prevedono SPORTELLI DI ORIENTAMENTO A DISTANZA il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15:30 alle 17:30, a partire dall’ 8 fino al 28 gennaio 2021 attraverso i quali sarà possibile incontrare referenti dell’orientamento, collegandosi al link https://meet.google.com/utm-cvsj-dgk e strutturare incontri personalizzati, previa prenotazione al seguente indirizzo: orientamento@liceoscientificosora.it .

Nei giorni 14-16-19 gennaio, inoltre, la SCUOLA sarà APERTA, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, per dare l’opportunità alle famiglie che devono iscrivere i figli, di visitare gli spazi a disposizione, i laboratori e le attrezzature didattiche e di conoscere direttamente l’offerta formativa del liceo. Anche in questo caso, al fine di garantire tutte le misure atte alla prevenzione e al contenimento del SARS- CoV-2, le famiglie interessate dovranno prenotare la visita via e-mail all’indirizzo frps040005@istruzione.it o telefonando al numero 0776831781

comunicato stampa