Sora (FR) – Da Mollicone una lettera aperta ai cittadini. “I contagiati sono vittime a cui dobbiamo mostrare solidarietà.”

In questi giorni leggo tanti post, e sento tante voci che descrivono le persone colpite dal covid 19 come degli appestati. Il fatto che ci siano nostri concittadini colpiti da questa malattia, dovrebbe invece suscitare in noi la comprensione e non l’emarginazione. Questo virus può contagiare tutti, anche quelli che oggi non hanno rispetto per le persone colpite. Noi ci sentiamo invece di mostrare la nostra vicinanza ai nostri concittadini che in questo momento affrontano la malattia. Un grosso abbraccio a loro con la speranza che possano superare al più presto questo brutto momento, e di rivederli al più presto in giro per la città. La vera malattia è l’ ignoranza.In bocca al lupo.

COMUNICATO STAMPA

Correlati