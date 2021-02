Sora (FR) – Da lunedì vaccini over 80 anche al SS. Trinita’

Da lunedì anche il Ss. Trinità sarà predisposto per il servizio vaccini anticovid per gli over 80. La notizia, diffusa in giornata dalla stampa, fa esultare Fratelli d’Italia, che per prima aveva denunciato l’ esclusione di Sora, dalle città indicate dall’ Asl per lo start dell’ importante servizio. Apprendiamo con piacere, ci fanno sapere dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, che da lunedì anche a Sora sarà possibile effettuare il vaccino anticovid per gli over 80. Una decisione giusta, e soprattutto doverosa per i tanti nostri anziani, che adesso non dovranno più spostarsi qualora decidessero di sottoporsi al vaccino. Vogliamo avere, una volta tanto, la presunzione di aver avuto un ruolo determinante in questa scelta, vista la grande risonanza mediatica che ha avuto la nostra denuncia. Ci sentiamo di aver contribuito a qualcosa di importante per i nostri concittadini, ai quali promettiamo il massimo impegno, nelle tematiche che li riguardano direttamente, a prescindere dal tema trattato.

Correlati