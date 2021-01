Sora (FR) – Da incorniciare l’ottava edizione del concorso di Scrittura creativa bandito dal Liceo scientifico Statale “Leonardo da Vinci”

Da incorniciare l’ottava edizione del concorso di Scrittura creativa bandito dal Liceo scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Sora.Dedicato alla favola, in occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa di Gianni Rodari, l’invito ai giovanissimi studenti delle Scuole superiori di primo grado provinciali era quello di scrivere una favola che raccontasse il proprio paese, quello dei mestieri, degli odori e colori, delle ferrovie, delle strade, che servono per viaggiare e scoprire un territorio a volte bello, a volte no. Per crescere e per giocare.Il Dipartimento di Area letteraria ha dedicato molto impegno nel leggere e valutare i numerosi elaborati pervenuti entro la data di scadenza e grande è la soddisfazione della prof.ssa Cristina Catallo, coordinatrice del Dipartimento, e della Dirigente scolastica, prof.ssa Orietta Palombo, per i risultati raggiunti, tenendo conto anche del particolare momento di crisi pandemica che ha visto gli studenti alternare, da almeno un anno, la presenza in classe con la didattica a distanza e costruire ogni giorno il proprio sistema di studio. Il concorso è stato ancora una volta supportato dal Gruppo giovanile del Comitato Dante APS di Arpino, che metterà a disposizione dei vincitori alcuni premi.Sono risultati vincitori: al primo posto Beatrice Abballe dell’ “Angelicum” di Monte san Giovanni Campano – docente referente la prof.ssa Lara Scala -, al secondo un ex aequo tutto sorano con Martina Simoncelli della “Rosati”- docente referente la prof.ssa Beatrice Del Francia – e Marco di Pede della “Facchini” – docente referente la prof.ssa Rita Nicoletti – , al terzo posto Astrid Cerrone della “Facchini” di Sora – docente referente la prof.ssa Ester Pisani -.Premi ed omaggi ai vincitori ed alle loro Scuole così come a tutte le Scuole partecipanti.La cerimonia di premiazione, non potendo effettuarsi in presenza, sarà svolta in una forma ancor più coinvolgente con il supporto anche degli stessi alunni del Liceo scientifico e del Comitato Dante Arpinate. I ragazzi della classe IIID, nell’ambito dei PCTO, organizzeranno una trasmissione radiofonica con Italy web radio presumibilmente il prossimo 6 febbraio interamente dedicata alla premiazione.

COMUNICATO STAMPA