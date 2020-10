Sora (FR) – Da domani drive attivo tutti i giorni feriali

Da lunedì 26 ottobre il drive di Sora sarà aperto anche nei giorni dispari, sempre dalle 9 alle 13, per accogliere al meglio l’iperafflusso che si prevede nei prossimi giorni per l’aumento dei casi positivi nella nostra Provincia, come in tutta la Regione, in gran parte fortunatamente asintomatici e isolati a domicilio, ma che danno origine a un gran numero di contatti da valutare con tampone per rintracciare altri casi e contenere la diffusione del contagio.

Si rassicura frattanto che non è urgente effettuare il tampone, ma che, in caso di sospetto contatto, è opportuno restare isolati fino all’esecuzione del tampone, ma la sua effettuazione è bene abbia un intervallo di alcuni giorni dal presunto contatto, potendosi avere il caso che il tampone, effettuato nell’immediato, risulti negativo perché il soggetto “contagiato” si trova nel periodo di incubazione della malattia.

Occorrerà tener conto di questo con l’avvio, nelle prossime settimane, della prenotazione di tutti gli accessi ai drive, effettuata direttamente dai cittadini sul sito regionale “Salute Lazio”, con indicazione delle fasce orarie in cui presentarsi, e ulteriore miglioramento degli accessi e riduzione delle attese: è risultata infatti positiva la sperimentazione di tale prenotazione presso le ASL Roma 1,Roma 2 e Roma 3, in corso da due settimane, che sarà estesa a breve a tutte le ASL della Regione.

Si ricorda pertanto che da domani tutte le SEDI DEI DRIVE DI TUTTA LA PROVINCIA saranno attive dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 , con ricetta dematerializzata del proprio medico ovvero per prenotazione da parte del SISP, se si tratta di contatti da indagine di sorveglianza, presso le sedi già note:

– FROSINONE : in Via Cesare Augusto Fanelli snc (entrata laterale ASL-ospedale Spaziani;

– CASSINO : in Via Casilina snc, angolo via Gaetano De Biasio snc, di fronte al vecchio ospedale di Cassino;

– SORA : Via S. Marciano snc, presso l’ospedale S.S. Trinità.

Sono attivi dalla scorsa settimana presso i medesimi drive i TEST ANTIGENICI RAPIDI, che consentono di avere, dopo circa 20 minuti di attesa in un parcheggio adiacente ai drive, la risposta immediata di negatività al tampone con relativo referto; in caso di test rapido positivo, invece, viene effettuato seduta stante il tampone molecolare di conferma, piuttosto che tornare il giorno successivo, con risposta reperibile poi sul sito, cui ciascuno può accedere con propria password comunicata via sms, non appena il Laboratorio l’ha processato (1-2 giorni successivi).

Si ricorda inoltre che continua ormai da settimane per la fascia pediatrica (0- 13 anni) l’effettuazione dei tamponi nei CENTRI PER TAMPONI PEDIATRICI presso appositi locali allestiti per i piccoli all’interno dei 4 Distretti, con un servizio di maggiore qualità che effettuare il tampone ai bambini dal finestrino dell’auto, che oltre che meno confortevole, avrebbe peggiorato le tempistiche di chi, adulto, accede ai drive di Cassino, Frosinone e Sora stessi. Tali Centri pediatrici sono aperti dalle ore 8,00 alle 13,00 in giornate diverse sotto specificate, affinchè l’offerta del servizio possa sempre contare su due centri attivi ogni giorno nel territorio della Provincia, e sono già organizzati con prenotazione chiamando i numeri telefonici: 0775 8822352 e 0775 8822217, attivi in orario 8:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00 dal Lunedì al Venerdì; dalle 8:00 alle 12:30 nella giornata di Sabato, muniti della ricetta dematerializzata del pediatra o MMG. La prenotazione telefonica consente il distanziamento evitando al bambino e al genitore assembramenti presso il servizio e attese. All’atto della prenotazione, il genitore fornirà il numero di cellulare, potendo così riceverà un SMS con il link attraverso il quale potrà scaricare il referto dell’esame effettuato appena reso disponibile dal nostro Laboratorio. Si ricordano le sedi e i giorni di apertura:

Distretto A : Presidio di Anagni , via Onorato Capo 2, piano terra ingresso B nei giorni di Lunedì e Giovedì ;

: , via Onorato Capo 2, piano terra ingresso B nei giorni di ; Distretto B : Casa della Salute di Ceccano , Via Borgo Santa Lucia 52, presso Area centro Prelievi, piano terra, tutti i giorni dal Lunedì al Sabato ;

: , Via Borgo Santa Lucia 52, presso Area centro Prelievi, piano terra, tutti i giorni ; Distretto C : Casa della Salute di Atina , Via Colle Melfa 75, locale piano -1 il Mercoledì e il Venerdì ;

: , Via Colle Melfa 75, locale piano -1 il ; Distretto D : Casa della Salute di Pontecorvo, Via S. Giovanni Battista, 5, Ala Est edificio A, il Martedì e il Sabato .

Si coglie occasione per raccomandare a tutti i cittadini il massimo rispetto delle regole di distanziamento sociale, uso mascherina e lavaggio mani: la ASL sta facendo quanto necessario per garantire assistenza di qualità e posti letto in caso di necessità, con attivazione graduale progressiva dei posti necessari. I casi sono in aumento su tutto il territorio provinciale, nella stragrande maggioranza asintomatici e isolabili a domicilio: questo è un bene, ovviamente, ma rende ancora più facile la diffusione del contagio, che avviene per lo più nei contatti tra familiari e conoscenti. Anche amici e conoscenti trasmettono il contagio, con questa grande circolazione del virus, quindi non bisogna abbassare la guardia mai, bisogna mantenere la distanza di un metro con tutti, evitare ogni possibile occasione di assembramento e di riduzione delle precauzioni (fuori dalle scuole, nelle cene tra amici, nei negozi, nelle piazze ..). Fermare questa ondata è nelle mani di tutti i cittadini e nel loro comportamento di tutti i giorni. Siamo riusciti a ridurre l’ondata una volta, ne usciremo di nuovo, con l’impegno di tutti.

