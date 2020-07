Sora (FR) – Da domani 6 luglio apre lo sportello informativo dell’Ater

Il Comune di Sora in collaborazione con l’Ater, informa la cittadinanza che lunedì 6 luglio verrà aperto uno sportello informativo dell’Ater all’interno del palazzo di giustizia sito in piazza Mayer Ross.Il Sindaco Roberto De Donatis e la consigliera delegata all’ERP Simona Castagna che hanno seguito anche le fasi per individuare ed allestire il punto informativo, dopo gli ultimi sopralluoghi hanno dichiarato “da tempo eravamo al lavoro per offrire un servizio più capillare e snello a vantaggio dei tanti utenti degli alloggi popolari che spesso per avere un confronto con i funzionari Ater erano costretti a viaggi verso Frosinone, con disagi e ripercussioni sulla normale routine quotidiana. Adesso sarà finalmente possibile un’interlocuzione diretta, trasparente e rapida che permetterà anche di evitare incomprensioni, lungaggini e di fugare dubbi a beneficio di una fascia di utenza che ha esigenze complesse e che molte volte richiedono interventi delicati e importanti. Questo punto informativo in epoca post Covid rappresenta una risposta alla cittadinanza ed un segnale di vicinanza alle molteplici problematiche dell’edilizia popolare che con i vertici ATER monitoriamo costantemente. Nel ringraziare il commissario dell’Ater di Frosinone, Sergio Cippitelli, auspichiamo che questo servizio possa contribuire anche a snellire e ridurre gli iter burocratici ottimizzando le performance dell’Ater, sempre più attenta e vicina all’utenza”.

Comunicato stampa a firma del Sindaco Roberto De Donatis, la consigliera delegata all’ERP Simona Castagna

