Sora (FR) – #CuoreFedePassione, martedì la conferenza stampa di presentazione del “Progetto Sport 2020/21”

Martedì, 11 agosto alle ore 11:30, verrà sancito il nuovo atto di #CuoreFedePassione.Presso la Curia Vescovile di Sora, nella sala “San Tommaso D’’Aquino”, si terrà la conferenza stampa di presentazione del “Progetto Sport 2020/2021 #CuoreFedePassione”.Al tavolo dei relatori, per la Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, il Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo e Mons. Domenico Simeone – Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale del tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi, per l’Argos Volley invece il Patron Gino Giannetti, il Presidente Enrico Vicini e Orlando Polsinelli – Responsabile per i progetti con la Diocesi.In questo preciso periodo storico sanitario ed economico, l’obiettivo da perseguire è quello di scongiurare l’abbandono della pratica motoria di bambini e ragazzi la cui condizione di vita sociale è venuta a cambiare sensibilmente dopo gli ultimi fatti. La strada per raggiungerlo è quella di tendere una mano alle loro famiglie. Il “Progetto Sport 2020/2021 #CuoreFedePassione” farà proprio questo.Per conoscere tutti i dettagli del nuovo capitolo del progetto che continuerà a essere qualificante dal punto di vista educativo e sportivo e a trasmettere a bambini e ragazzi la voglia di essere protagonisti nello sport e nella vita, l’appuntamento è per martedì 11 agosto alle ore 11:30 presso la Curia Vescovile di Sora, sala “San Tommaso D’Aquino”.Nei locali che ospiteranno la conferenza stampa, saranno adottate le norme vigenti in fatto di distanziamento interpersonale e corretta prassi igienica.

COMUNICATO STAMPA

