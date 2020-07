Sora (FR) – Criticità del sistema sanitario, convocati i sindaci del Distretto C

Promuovere un’azione comune e congiunta a difesa del diritto alla salute. Questo l’obiettivo dell’incontro convocato dal Sindaco Roberto De Donatis per giovedì 23 luglio 2020, alle ore 18.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Sora.Alla riunione sono stati invitati tutti i sindaci dei Comuni che, oltre Sora, fanno parte del Distretto Sanitario C: Alvito, Arce, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Colfelice, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Monte San G. Campano, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, Rocca D’Arce, San Biagio Saracinisco, San Donato Valcomino, Santopadre, Settefrati, Vicalvi e Villa Latina.“In relazione alle criticità emerse nell’ambito del nostro sistema sanitario locale, ho ritenuto necessario convocare tutti i miei colleghi per concordare una linea comune in difesa dell’Ospedale SS. Trinità di Sora e del diritto alla salute dei nostri cittadini. L’obiettivo dell’incontro è giungere alla sottoscrizione di un documento congiunto da sottoporre all’attenzione dei vertici aziendali della Asl” dichiara il Sindaco Roberto De Donatis “Nel ruolo di rappresentanti delle nostre comunità, è un dovere prioritario lavorare insieme alla tutela ed alla valorizzazione dei nostri presidi ospedalieri. In quest’ottica bisogna difendere con forza il SS. Trinità, punto di riferimento di un grande bacino di utenza di circa 102mila persone che devono continuare a vedere garantito il diritto costituzionale alla Salute”.Nel pieno rispetto delle misure di distanziamento sociale in vigore, potranno intervenire all’incontro in programma solo i sindaci invitati o un loro rappresentante.

Comunicato stampa