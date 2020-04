Sora (FR) – Crisi commercianti. Attacco di Fratelli d’Italia al PD.

I commercianti soffrono le imposizioni dettate dal governo, e si interrogano su quale sarà il futuro delle loro attività. Tra promesse disattese, e false speranze, la situazione economica di questo paese preoccupa e non poco. Anche in terra volsca, sono tanti i gridi di allarme lanciati dai commercianti, e a raccoglierli ci pensa Fratelli d’Italia, che in una nota stampa attacca duramente il Partito Democratico, e il M5S. ” Nonostante i proclami propagandistici, il governo guidato dal PD e dal M5S, sta facendo poco per tutelare le attività commerciali di questo paese. Se si continua su questo trand, sei attività su dieci saranno costrette a chiudere, e questa sarà una responsabilità oggettiva del governo e della regione. Troppo restrittivi i parametri dei fondi messi a disposizione dei commercianti, dei piccoli imprenditori, e degli artigiani, troppo poco incisivi gli sforzi effettuati per far sì che le nostre aziende riescano a superare indenni questo momento tanto delicato, che influisce ancor di più su una situazione già di per sé fragile. Lo abbiamo detto in passato, e lo ripetiamo vigorosamente oggi, è necessario dare a queste persone la possibilità di proseguire nella loro attività, e questo è possibile solo alleggerendo il cuneo fiscale, oppure mettendo soldi liquidi nelle tasche degli esercenti. Solo pochi giorni fa’, l’ esponente sorano del PD, Maria Paola D’ Orazio, annunciava pesanti investimenti economici per la salvaguardia del paese e delle attività commerciali, ma evidentemente questi aiuti concreti erano solo fumo agli occhi della gente. Troppo facile tessere le lodi di questo o quel politico, se poi oltre alle parole non si concretizzano i fatti. Bisogna far fronte a queste esigenze, e bisogna farlo ora. Proprio alla luce di tutto ciò ci sentiamo di porgere la nostra vicinanza ai commercianti della nostra città, che in questi giorni stanno organizzando proteste pacifiche ma significative, affinché il governo dia loro la possibilità di riprendere la loro attività.

comunicato stampa