Sora (FR) – COVID 19, Serena Petricca”Possibilità di ottenere fondi dalla Regione Lazio per il sostegno alla locazione”

La consigliera comunale Serena Petricca mette a conoscenza la cittadinanza della possibilità di ottenere dei fondi stanziati dalla Regione Lazio per il sostegno alla locazione.

Con deliberazione n.176 del 09.04.2020 la Regione Lazio ha previsto, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19, che sta determinando notevoli difficoltà economiche e sociali soprattutto per le famiglie più fragili, un apposito stanziamento straordinario e una tantum, finalizzato alla concessione di contributi in favore di conduttori di alloggi per sostenere in parte il pagamento di canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata sia pubblica per tre mensilità nell’anno 2020.

Nel detto avviso, la Regione Lazio ha invitato tutti gli Enti Comunali a dare tempestiva pubblicità, mediante avviso pubblico, riportante le modalità di accesso al fondo straordinario, al fine di raccogliere le domande e formare una graduatoria finalizzata all’attribuzione dei contributi in favore dei soggetti aventi titolo e trasmetterla entro 45 giorni a partire dal 10 di aprile alla Regione Lazio.

Tuttavia sebbene la delibera della Regione Lazio sia stata pubblicata il 10 aprile u.s., dal Comune di Sora tutto tace.

Trattasi di 22 milioni di euro dei quali il 45% andrà ai Comuni del Lazio e il resto al Comune di Roma.

Questi fondi sono erogabili attraverso un’autocertificazione da presentare al proprio Comune di residenza, che attesti una riduzione del 50% del reddito dovuta alla situazione di emergenza sanitaria e con attestazione che il proprio reddito familiare sia stato pari o inferiore a €. 28.000,00 lordi per l’anno 2019 e una riduzione superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza Covid 19 nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 maggio, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

Senza voler fare polemica, vorrei invitare l’amministrazione comunale a dare ampia pubblicità, con ogni modalità possibile, non solo a mezzo comunicati stampa ma anche attraverso tutti i media locali e social, all’avviso al fine di procedere celermente alla graduatoria, avendo l’Ente comunale a disposizione soli 45 giorni.

Il riordino e il potenziamento delle misure attualmente esistenti e l’introduzione di strumenti ancora più efficaci a sostegno delle famiglie, con particolare attenzione ai nuclei numerosi e a basso reddito, deve essere la priorità in questo momento particolare che stiamo vivendo.

Il fondo regionale – spiega il consigliere Petricca – è stato pensato per quelle famiglie e persone che, in questo periodo di emergenza sanitaria, non riescono a far fronte al pagamento delle utenze e al pagamento del canone di locazione. Il Fondo consentirà loro di sopperire al forte disagio economico e sociale, aggravato dall’emergenza Covid 19, che stanno affrontando. L’obiettivo è quello di evitare che l’emergenza sanitaria generi anche una grave emergenza sociale, oltre che economica, nelle fasce più deboli della società.

E’ opportuno che l’amministrazione comunale agisca tempestivamente per non perdere questa importante occasione, messa a disposizione della popolazione sorana con riguardo alle fasce più deboli.

Spero che la mancata pubblicazione del detto avviso da parte del Comune di Sora sia dovuto a semplice disattenzione.

Voglio, inoltre, chiedere al Primo cittadino a che punto è il lavoro degli uffici in merito alla sospensione del pagamento di tutti i tributi locali, in quanto a seguito di mia sollecitazione, lui stesso aveva specificato che si stava procedendo in tal senso.

comunicato stampa