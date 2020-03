Sora (FR) – Covid 19, PRC chiede la sospensione di tributi e tasse comunali per le fasce di popolazione e attività più debole

Il Circolo “Antonio Gramsci “ di Rifondazione Comunista di Sora,sostiene le azioni intraprese dall’ amm. comunale per contenere l’ epidemia di Covid19 e i servizi di assistenza e sostegno ai nostri anziani e persone diversamente abili. Chiediamo la sospensione completa di tributi e tasse comunali per le fasce di popolazione e attività più deboli, e proporzionalmente rimodularle in base alle possibilità delle altre categorie, almeno fino a quando l’ emergenza sanitaria e quella economica conseguente non saranno superate. Sarebbe anche il caso di fermare le azioni di qualche sciacallo, che per speculazione politica, si rende protagonista di consegne di spesa e altri beni a domicilio, contravvenendo alle norme anticontagio, e rischiando di trasportare il virus a domicilio. In questo periodo poi,

l’ ultima cosa che serve è alimentare rabbia e psicosi destituite da ogni fondamento a mezzo stampa e social, favorendo presunte caccia all’ untore straniero, e anzi, favorire la collaborazione tra tutte/i. Tutte cose ancora più gravi, in quando fatte da responsabili di partiti organici alla maggioranza dell’amministrazione comunale, sarebbe

quindi il caso, che il Sindaco prenda i provvedimenti atti a fermare tale condotta, ricorrendo anche alle forze dell’ordine. Croce rossa e protezione civile sono in cerca di volontari per chi vuol rendersi utile nella maniera giusta. Per fare la campagna elettorale, ci sarà tempo dopo, ora è tempo di essere uniti e dare l’ esempio. Invitiamo tutta la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del dpcm “Cura Italia”, al Sindaco di andare avanti in questa direzione

Comunicato stampa a firma del Circolo “Antonio Gramsci “ del Partito della Rifondazione Comunista di Sora.

