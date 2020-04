Sora (FR) – COVID 19, Mollicone(Fdi) : ” Pensare anche ai venditori ambulanti regolari.”

Sicuramente, quella dei venditori ambulanti, è una delle categorie più colpite a causa dei blocchi imposti dal governo a seguito dell’ epidemia Covid-19. Quando l’ emergenza sarà passata, dovranno essere presi in considerazione , una serie di provvedimenti che possa tutelare questa categoria. Secondo l’ esponente sorano di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, la vicenda va affrontata al più presto: ” Mi chiedo quali provvedimenti verranno presi per prestare un aiuto concreto, ad una delle categorie di commercianti più colpite dal dramma Covid-19, come i venditori ambulanti. Questa categoria è stata tra le prime ad essere colpita, ma l’ ultima ad essere tutelata. Quanto prima sarà necessario riunire le parti, ed affrontare di persona la spinosa questione. Impensabile lasciare centinaia di famiglie senza alcuna fonte di guadagno per oltre die mesi, senza fare nulla per riservare loro la benché minima tutela.”

comunicato stampa