Sora (FR) – Covid-19, Mollicone (FdI) : “Casistica dei contagi diversa tra regioni. Si deleghi ai sindaci la decisione di riaprire le attività commerciali.”

Le attività commerciali soffrono più che mai la situazione imposta dal governo. Due mesi di chiusura totale, sono veramente tanti, e i commercianti iniziano a mostrare i primi segni di cedimento. Dura la nota di Mollicone Mollicone Roberto, esponente sorano di Fratelli d’Italia, che dichiara: ” la casistica dei contagi varia di regione in regione, ed è incomprensibile adottare gli stessi provvedimenti anche per quelle zone dive i contagi si sono verificati in un numero minimo, o addirittura pari allo zero. Sono due mesi che le attività commerciali sono chiuse del tutto, ed è impensabile che i commercianti possano sopravvivere in questa situazione, se non si da loro la possibilità di ripartire. Altri paesi hanno accelerato i tempi di ripresa, e con i dovuti accorgimenti stanno pian piano ripartendo. Ora credo che, vista la situazione, sia necessario lasciare ai sindaci la possibilità di decidere quali attività riaprire e soprattutto quali accorgimenti prendere per farlo. Impensabile continuare a tenere tutto bloccato ancira per un mese, soprattutto alla luce dell’ ultimo decreto, che a mio modo di vedere le cose mostra molta illogicità. comunicato stampa

