Sora (FR) – COVID 19, M5S : idee per ripartire

Durante la consueta riunione del Movimento 5 Stelle Sora – svoltasi venerdì 1°maggio in videoconferenza – sono emerse con forza le preoccupazioni e il disagio per il futuro economico di tante categorie produttive della città.

Commercianti operanti in tutti i settori, esercenti attività di ristorazione, professionisti e lavoratori autonomi stanno vivendo tutti in condizioni di profonda incertezza e le loro preoccupazioni non sono di certo dissipate a fronte della prospettiva, più o meno vicina, di riapertura delle loro attività dopo le tante settimane di interruzione per l’emergenza COVID-19.

Occorrono proposte concrete e realistiche per favorire la ripresa economica e sociale. Quali possono essere le soluzioni per far ripartire Sora?

Per rispondere a questo interrogativo e con l’intento di dare seguito e voce alle esigenze dei Sorani, il Movimento 5 Stelle Sora intende attivare un confronto diretto con i cittadini e le organizzazioni produttive al fine di raccogliere idee e proposte da sottoporre all’attenzione della Regione Lazio e del Comune di Sora, attraverso l’azione dei propri portavoce nelle due istituzioni, i consiglieri Loreto Marcelli e Fabrizio Pintori.

Per costruire insieme un percorso propositivo e partecipato invitiamo tutti i nostri concittadini a fornire un contributo di idee utilizzando una delle seguenti modalità: inviando proposte a mu5s.sora@gmail.com o chiedendo di partecipare al prossimo MeetUp in videoconferenza Skype (MEET UP M5S SORA) che si terrà venerdì 8 maggio alle 21.30 o, ancora, contattando i nostri portavoce Fabrizio Pintori e Loreto Marcelli che rimangono a piena disposizione per qualsiasi suggerimento o richiesta di chiarimento.

Tali idee potranno riguardare tutti settori di competenza del Comune e della Regione (tra i tanti, ad esempio, quelli delle attività economiche e produttive locali, il welfare, le attività per bambini, ragazzi e giovani). Costruiamo insieme un documento di proposte concrete e realizzabili, di azioni immediate o da programmare in futuro, che definiscano lo scenario della ripartenza della città di Sora.

comunicato stampa