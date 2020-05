Sora (FR) – Covid 19, Luca Di Stefano: “Grazie ai sorani residenti fuori regione per la responsabilità dimostrata”

Grazie ai tantissimi concittadini e giovani sorani che per motivi di lavoro e studio risiedono nelle regioni maggiormente colpiti da covid. In un momento così delicato, combattendo contro un virus all’epoca di cui si conosceva poco e nulla,hanno preferito restare lì dimostrando grande senso di appartenenza, grande senso civico e grande senso di responsabilità tutelando tutti noi . Forse queste persone sono molto più importanti per ripartire in questa città di quanto loro possano pensare . Grazie.

