Sora (FR) – COVID 19, i consiglieri Di Stefano e Mosticone:”Devolvere all’ospedale SS. Trinità gli emolumenti derivanti dai gettoni di presenza”

Devolvere all’ospedale SS. Trinità di Sora gli emolumenti derivanti dai gettoni di presenza per l’emergenza Covid-19 fino alla fine dell’emergenza.E’ la proposta che i due consiglieri comunali di Sora di maggioranza Alessandro Mosticone e di opposizione Luca di Stefano lanciano alle amministrazioni comunali (sindaci, assessori , consiglieri comunali, presidenti del consiglio) e consiglieri regionali della provincia .Questo è il momento di far squadra e lavorare uniti per il bene dei cittadini e del territorio e purtroppo il protrarsi di questa epidemia impone a ciascuno di noi un impegno fattivo per la collettività.

