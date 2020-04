Sora (FR) – Corsa clandestina di cavalli,Quadrini: “Condivido in pieno la presa di posizione del sen. Ruspandini”

“Condivido pienamente la dura presa di posizione del sen.Massimo Ruspandini relativa alla corsa clandestina di cavalli andata in scena a Sora domenica scorsa per due motivi. Innanzitutto il periodo è tale che comportamenti del genere in piena emergenza sanitaria rappresentano qualcosa che non può avere nessuna giustificazione, poiché il distanziamento sociale e il rispetto delle regole servono sia per tutti i cittadini, ma anche per garantire il personale medico ed infermieristico. E poi, se questo vale per tutti i cittadini deve valere davvero per tutti, anche per i rom che in questo momento devono seguire le regole come fanno tutti. Fanno bene le Forze dell’ordine a controllare, ma assolutamente non ci possono essere deroghe”. È quanto dichiara il consigliere provinciale Gianluca Quadrini in riferimento alla presa di posizione del sen. Ruspandini sulla corsa clandestina di cavalli nel giorno di Pasqua a Sora, che ha provocato il più totale sdegno da parte della cittadinanza che invece responsabilmente ha seguito le norme previste dal Decreto del Consiglio dei Ministri. Una gara ippica che tra l’altro ha fatto parlare di Sora nei tg locali, regionali e addirittura nazionali.

COMUNICATO STAMPA

