Sora (FR) – Coronavirus, Villa Gioia: “Arriva il terzo respiratore polmonare,”una bella notizia”

la Casa di Cura “Villa Gioia” si è approvvigionata del terzo respiratore polmonare per l’eventuale attivazione di sette posti letto totali di Terapia Intensiva – Sub Intensiva che mette a completa disposizione delle eventuali necessità della ASL Frosinone.Questo ulteriore intervento va a sommarsi a quello precedente che ha visto la messa in piena disponibilità di 32 posti letto (22+10) per pazienti “Acuti” provenienti dai Pronto Soccorso e dai Reparti Ospedalieri della Provincia, posti già attivi, al fine di contribuire al decongestionamento degli stessi.Gli interventi sono stati realizzati in ottemperanza alle giuste politiche attuate dell’Assessorato alla Salute della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza COVID19.

comunicato stampa