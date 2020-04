Sora (FR) – Coronavirus, un nuovo caso positivo

Un nuovo caso positivo al coronavirus a Sora, si tratta di una ragazza di 36 anni che fa salire a 41 i contagiati. Ad annunciarlo il Sindaco De Donatis nella consueta diretta Facebook. Il primo cittadino e’ in costante contatto con l’ASL per seguire le dinamiche di questo nuovo contagio e l’indagine epidemiologica per risalire a tutte le persone che hanno avuto contatti con la ragazza.

redazione

