Sora (FR) – Coronavirus, tre nuovi casi: salgono a 31 i contagiati

Salgono a 31 i casi di positività al coronavirus nella citta’ volsca. A comunicarlo il Sindaco De Donatis nella consueta live giornaliera. In tre nuovi casi sono tre donne rispettivamente di 56, 76, 83 anni. Il Sindaco invita i propri concittadini a rispettare le misure previste dal governo per il contenimento del diffondersi del COVID 19, anche se nella live il primo cittadino ha affermato di aver visto troppe persone in strada. Le regole del distanziamento sociale sono da rispettare affichè si esca il prima possibile da questa emergenza sanitari, conclude il Sindaco De Donatis.

REDAZIONE

