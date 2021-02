Sora (FR) – Coronavirus, Petricca: “Da lunedi vaccino over 80 anche al SS. Trinità. Ringrazio l’On.le Simeone “

Sembra che le polemiche dei giorni scorsi sull’esclusione dell’ospedale SS Trinità di Sora dai Nosocomi come luogo di vaccinazione per over 80, abbia trovato un felice epilogo!. L’Ospedale SS Trinità invero era stato escluso dai nosocomi per il vaccino degli over 80 a causa della carenza di celle frigorifere per la conservazione del vaccino; ragion per cui molti over 80 sono stati costretti a spostarsi presso gli ospedale di Frosinone o Cassino per effettuare il vaccino.

Nella giornata del 10 febbraio il Gruppo Forza Italia di Sora, con il Consigliere comunale Serena Petricca, il coordinatore cittadino. Vittorio Di Carlo e tutto il direttivo di FI, dopo un confronto serrato con l’On.le di FI Pino Simeone, Presidente della Commissione sanità della Regione Lazio, e grazie all’interessamento dell’On.le Simeone stesso, è giunta la notizia che da domenica 14 febbraio o la massimo da lunedì 15 febbraio, il servizio di vaccinazioni per gli over 80 sarà attivo anche presso L’ospedale SS Trinità di Sora.

Il Gruppo sorano di FI esulta per il giusto risultato raggiunto e commenta la notizia: “Ringraziamo vivamente l’On.le Simeone che ha risposto prontamente al nostro appello, dando risposta in poche ore alla problematica relativa ai vaccini per gli over 80. Invero, L’ospedale SS Trinità non aveva i mezzi necessari per garantire le vaccinazioni per gli over 80, in quanto non è dotato di apposita cella frigorifera. La notizia di oggi, è che l’On.le Simeone dopo un confronto con il DG dell’ASL di Frosinone, ci ha comunicato che da domenica o al massimo lunedì prossimo il nostro nosocomio garantirà le vaccinazioni per gli over 80 e gli under 75, in quanto sarà dotato di tutti gli strumenti necessari. Era impensabile che migliaia di nostri concittadini e di cittadini over 80 dei paesi limitrofi dovessero spostarsi a Frosinone o a Cassino per effettuare il vaccino!!!!! Una decisione disumana che avrebbe creato notevoli disagi per gli over 80 sia per ragioni di mobilità che per questioni di salute. Pertanto, siamo ancora a ringraziare l’On.le Simeone per il suo interessamento, con la speranza che a breve potrà visitare il nostro nosocomio al fine di valutare e risolvere le innumerevoli problematiche che lo stesso presenta”.

