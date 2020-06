Sora (FR) – Coronavirus, nuovo caso positivo al Pronto Soccorso

Ieri sera il 118 ha trasportato una donna originaria di Porrino, Monte San Giovanni Campano, per patologie diverse, come prassi gli è stato effettuato il tampone che ha dato esito positivo. Attualmente la donna si trova in isolamento presso il nosocomio SS. Trinità, in attesa dell’esito del secondo tampone ed un eventuale trasferimento presso lo Spaziani di Frosinone. Al pronto soccorso del nosocomio sorano, sono scattate tutte le procedure previste in questi casi.

Foto archivio

